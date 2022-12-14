Полузащитник сборной Аргентины Мак Аллистер заинтересовал «Тоттенхэм» 

Представители «Тоттенхэма» заинтересованы в услугах хавбека сборной Аргентины и «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что в настоящий момент аргентинский полузащитник выступает за национальную команду на чемпионате мира в Катаре. На его счету пять сыгранных матчей и один забитый гол.

По информации источника, яркая игра 23-летнего футболиста на мундиале впечатлила руководство лондонской команды и намерены оформить переход в ближайшее время. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

Добавим, что Мак Аллистер присоединился к «Брайтону» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне за клуб АПЛ он провел 14 матчей и забил пять голов. Соглашение игрока с «чайками» рассчитано до лета 2025 года.