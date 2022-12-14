Амрабат не удивлен, что сборная Марокко вышла в полуфинал ЧМ-2022 

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат поделился впечатлением о выступлении своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что марокканцы сенсационно прошли в стадию 1/2 финала мирового первенства, обыграв в плей-офф сборные Испании и Португалии.

«Не считаю сюрпризом наш выход в полуфинал. Это просто особенный момент для всех марокканцев. Мы уже достигли отличного результата благодаря командному духу. В каждом матче мы сражаемся и это наша сильная сторона. Все игроки сборной Марокко знают, на что способны и выкладываются в полную силу», – приводят слова Амрабата испанские СМИ.

Напомним, что 14 декабря в полуфинальном матче чемпионата мира-2022 сборная Марокко встретится с национальной командой Франции. Начало встречи — 22.00 мск.