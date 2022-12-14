Мбаппе и Зиеш выйдут в стартовом составе сборных Франции и Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Щербакову выдвинули на MVP года, в танцах опять «надувают» оценки. Что нового в фигурном катании

Несмотря на антироссийские санкции, олимпийская чемпионка Анна Щербакова вошла в список претендентов на главный индивидуальный приз ISU «Most Valuable Skater» - «Самый ценный фигурист».