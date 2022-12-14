Мбаппе и Зиеш выйдут в стартовом составе сборных Франции и Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Сборные Франции и Марокко огласили свои стартовые составы на матч 1/2 финала чемпионата мира в Катаре.
Отметим, что очная встреча национальных команд состоится в среду, 14 декабря, в Эль-Хауре. Начало матча — в 22:00 мск. Главным арбитром назначен Сесар Артуро Рамос.
Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Эрнандес Т., Тчуамени, Фофана, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру.
Марокко: Буну, Хакими, Эль‑Ямиг, Сейсс, Агуэрд, Мазрауи, Унахи, Амрабат, Зиеш, Буфаль, Эн‑Несири.
Добавим, что победитель полуфинальной встречи сыграет сборной Аргентины в финале мирового первенства .
источник: «Советский спорт»