Мэддисон признался, что продолжает следить за ЧМ-2022 из-за Месси 

Полузащитник сборной Англии и «Лестера» Джеймс Мэддисон оценил выступление форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что английский хавбек не хотел следить за играми мундиаля после вылета своей сборной.

«У меня были большие сомнения по поводу того, стоит ли продолжать смотреть оставшиеся матчи чемпионата мира после вылета сборной Англии. Однако мало, кто в силах, отказаться от возможности следить за действиями Месси на футбольном поле. Он потрясающе проводит этот мундиаль, несмотря на то, что ему уже 35 лет. Это поразительно!», – пишет Мэддисон в своих соцсетях.

Напомним, что на текущем чемпионате мира-2022 сборная Аргентины вышла в финал турнира, обыграв в матче 1/2 финала национальную команду Хорватии (3:0). На мировом первенстве Месси отыграл шесть матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.