Кукурелья заявил, что играть за «Челси» – его мечта

Испанский защитник Марк Кукурелья поделился впечатлением о своем выступлении за лондонский «Челси».

Отмечается, что 24-летний игрок присоединился к «пенсионерам» в августе 2022 года.

«Мы проводим трудный сезон. Здесь ты несешь высокую ответственность за свои действия на поле, у команды поставлены самые высокие цели. В «Брайтоне» с этим было полегче. Однако это отличный шанс показать, на что ты способен. Играть за эту команду – мечта каждого футболиста», – приводит слова Кукурельи британская пресса.

Добавим, что на данный момент «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко после 14 матчей. В Лиге чемпионов подопечные Грэма Поттера вышли в 1/8 финала турнира, где сыграют с дортмундской «Боруссией».