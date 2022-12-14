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Ибрагимович считает, что Леау является лучшим игроком «Милана» 

Шведский нападающий сомневается, что 23-летнему португальцу стоит покидать итальянский клуб.
14 декабря 2022 21:41
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высоко оценил игру нападающего команды Рафаэля Леау.

Отмечается, что по мнению 41-летнего шведа, игрок сборной Португалии лучший в составе «россонери».

«Милан является самым подходящим местом для Леау. Он стремительно развивается в этом клубе. Когда он только пришел, никто не мог подумать, что он станет ключевым игроком в составе. Он является самым важным футболистом в нашей системе и вряд ли ему стоит покидать «Милан». Сомневаюсь, что он будет выступать так же ярко в другом клубе», – приводит слова Ибрагимовича итальянская пресса.

Добавим, что Леау присоединился к «Милану» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Стефано Пиоли он провел 20 матчей, забил семь голов и отдал девять результативных передач.

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