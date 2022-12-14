«Арсенал» желает приобрести хавбека «Витории Гимарайнш» Бамбу 

Представители «Арсенала» рассматривают возможность покупки полузащитника «Витории Гимарайнш» Ибраима Бамба. Об этом сообщают португальские СМИ.
Отмечается, что за 20-летним футболистом также следят клубы Серии А и Лиги 1.
Как утверждает источник, лондонский клуб планирует активировать пункт об отступных в контракте итальянца в размере 30 миллионов евро.
Добавим, что Бамба выступает за «Виторию Гимарайнш» с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах и не отметился результативными действиями. Соглашение футболиста с португальским клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026.