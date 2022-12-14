Защитник сборной Франции Тео Эрнандес: Я играю за себя и за брата

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес рассказал, как в команде переживают тяжелую травму его брата Лукаса.
«Я играю за себя и за Лукаса. Когда тренер вызвал нас в сборную мы гордились друг другом. Все в сборной хотели бы, чтобы он сейчас был с нами. Ему очень тяжело, он выбыл надолго. Хочу подарить ему победу на чемпионате мира», - сказал Тео немецким журналистам.
Лукас Эрнандес получил травму в матче первого тура группового этапа турнира, в котором сборная Франции играла против Австралии (3:1). Позже ему диагностировали травму крестообразных связок.
Лукаса по позиции заменил брат Тео.
источник: «Советский спорт»