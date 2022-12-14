Главный тренер сборной Хорватии заявил, что игра Месси стала причиной поражения от Аргентины

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал причину поражения его команды от Аргентины (0:3) в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«Не думаю, что можно сказать что-то новое о Месси и его таланте. Он - лучший игрок мира последние 15 лет. Он был очень опасен, и его качество решило исход игры. Это был тот Месси, которого все хотят видеть», - сказал Далич испанским журналистам.

Второй финалист чемпионата мира в Катаре определится 14 декабря в противостоянии сборных Франции и Марокко.

Решающий матч турнира пройдет 18 декабря в Лусаиле.