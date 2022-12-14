Магомед Адиев: «Зенит» правильно сделал, что пригласил Алипа в команду

«Полноценный переход в «Зенит» положительно сыграет как для самого Алипа, так и для сборной Казахстана. Это положительный знак, потому что у Нуралы была определенная нервозность с неизвестностью - где он продолжит карьеру. Наконец всё разрешилось. Теперь, зная о своем будущем, сможет спокойно готовиться к предстоящему чемпионату и играм за сборную.

Нуралы обладает неплохим потенциалом: есть скорость, хорошо ведет единоборства. Да, конечно, ему всего лишь 22 года - еще будет прибавлять. «Зенит» все правильно сделал, пригласив Алипа в команду. Возможно, даже в аренде, где сможет больше играть, получит опыт и вернется сильнее. Но я думаю, что может конкурировать в «Зените». Хотя мы знаем, что это довольно непросто - там футболисты высокого качества», - сказал Адиев «Чемпионату».