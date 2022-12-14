Батистута уверен в победе сборной Аргентины на чемпионате мира-2022

Бывший игрок сборной Аргентины Габриэль Батистута поделился ожиданиями от финала чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что по мнению 53-летнего экс-форварда, аргентинская национальная команда одержит победу на мировом первенстве.

«Остался всего лишь последний рывок. Я уверен, что сборная Аргентины сделает это. Не сомневаюсь в решимости этих ребят, особенно заметно, как настроен Месси. Он воплотит свою мечту в жизнь, потому что все складывается для него идеально. Он великолепен на поле, это его мундиаль», – приводят слова Батистуты аргентинские СМИ.

Добавим, что в финале чемпионата мира-2022 сборная Аргентины встретится с победителем пары Франция — Марокко.