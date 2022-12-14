«Барселона» рассчитывает сохранить Депая зимой 

Руководство «Барселоны» намерено оставить форварда команды Мемфиса Депая до конца текущего сезона. Об этом сообщает испанская пресса.
Отмечается, что наставник сине-гранатовых не готов расстаться с нападающим сборной Нидерландов в зимнее трансферное окно.
По информации источника, у каталонского клуба нет возможности приобрести замену на атакующую позицию из-за финансовых проблем. Главный тренер испанской команды Хави постарается уговорить 28-летнего футболиста остаться до конца текущего сезона.
Напомним, что Депай присоединился к «Барселоне» в июле 2021 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне за каталонцев он провел три матча и забил один гол.