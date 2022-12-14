«Барселона» рассчитывает сохранить Депая зимой 

И все-таки Мбаппе против Месси! Как Франция перемолола неуступчивых марокканцев и вышла в финал ЧМ-2022 на Аргентину

Сборная Франции благодаря голам Тео Эрнандеса и Рандаля Коло-Муани победила Марокко (2:0) и теперь будет защищать титул чемпиона мира в финале против Аргентины.