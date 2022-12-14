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«Барселона» рассчитывает сохранить Депая зимой 

Соглашение 28-летнего нападающего с клубом Ла Лиги истекает летом 2023 года.
14 декабря 2022 23:36
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Барселоны» намерено оставить форварда команды Мемфиса Депая до конца текущего сезона. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что наставник сине-гранатовых не готов расстаться с нападающим сборной Нидерландов в зимнее трансферное окно.

По информации источника, у каталонского клуба нет возможности приобрести замену на атакующую позицию из-за финансовых проблем. Главный тренер испанской команды Хави постарается уговорить 28-летнего футболиста остаться до конца текущего сезона.

Напомним, что Депай присоединился к «Барселоне» в июле 2021 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне за каталонцев он провел три матча и забил один гол.

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