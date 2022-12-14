Сборная Франции победила Марокко и вышла в финала чемпионата мира в Катаре

Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира в Катаре победила команду Марокко со счетом 2:0.

За команду Дидье Дешама забили Тео Эрнандес (5-я минута) и Рандаль Коло Муани (79).

Таким образом, сборная Марокко сыграет 17 декабря в матче за третье место с Хорватией. Матч пройдет в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл».

Сборная Франции в Лусаиле будет защищать титул чемпиона мира на следующей день в игре против Аргентины.

Оба матча начнутся в 18:00 по Москве.

Чемпионат мира-2022

Полуфинал

Франция - Марокко - 2:0 (1:0)

Голы: Т. Эрнандес, 5; Коло Муани, 79

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Тео Эрнандес, Тчуамени, Фофана, У. Дембеле (Коло Муани, 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру (Тюрам, 65).

Марокко: Буну, Хакими, Эль-Ямик, Агер, Саисс (Амалла, 21; Эззатоллахи, 78), Мазрауи (Аттийят-алла, 46), Амрабат, Унаи, Зиеш, Буфаль (Абухляль, 67), Эн-Несири (Хамдалла, 67).

Предупреждения: Буфаль, 27.

Судья: Рамос (Мексика).