Коло Муани признался, что президент Франции Макрон попросил сборную выиграть ЧМ

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани поделился своими впечатлениями от полуфинального поединка ЧМ-2022, в котором его команда обыграла Марокко, а также рассказал о просьбе президента страны Эммануэля Макрона.

«Я очень горжусь нашей победой. Очень горжусь товарищами по команде, их работой в первом тайме, также я горд тем, как вошел в игру. Я еще не все осознал, но это очень большая гордость, о лучшем и мечтать нельзя. Мы очень хорошо играли в обороне и очень плохо в атаке. В раздевалке все счастливы. Мы действительно едины. Мы очень хотим выиграть ЧМ

Президент Макрон попросил нас завершить работу, выиграть кубок. Нам пришлось пострадать сегодня, но мы были очень сильны в обороне, в этом наша сила. Было сложно забить этот второй гол. Аргентина - сильная команда, но мы должны готовиться к матчу с ними, как и к любому другому», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французов, а Коло Муани стал автором второго мяча, отправив его в сетку своим первым же касанием после выхода на замену.

18 декабря в финале ЧМ Франция сыграет с Аргентиной. Добавим, что подопечные Дидье Дешама являются действующими чемпионами мира.