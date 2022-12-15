«Реал» разрешил Бензема поехать в сборную Франции на финал чемпионата мира в Катаре

«Реал» разрешил нападающему Кариму Бензема отправится в Катар, чтобы вместе со сборной Франции присутствовать на финале чемпионата мира 2022 года, сообщает испанская пресса.

Напомним, Бензема был включен в заявку сборной Франции на ЧМ-2022, но покинул ее из-за повреждения, полученного на тренировке. Футболист вернулся в Испанию и проходил лечение под контролем клубных врачей.

В финале чемпиона мира сборная Франции сыграет против Аргентины. Игра пройдет 18 декабря в Лусаиле и начнется в 18:00 по Москве.