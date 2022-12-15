Дрогба признался, что Гризманн удивил его своей игрой на ЧМ

Бывший нападающий сборной Кот'д'Ивуара Дидье Дрогба высоко оценил игру полузащитника команды Франции Антуана Гризманна на ЧМ-2022 в Катаре.

«Антуан Гризманн удивил меня своей игрой. Он играет очень умно, а его мастерство на высоком уровне. Он играет больше как Канте, чем Гризманн!», - приводит слова ветерана зарубежная пресса.

Напомним, накануне во втором полуфинальном поединке мирового первенства французы обыграли команду Марокко со счетом 2?0 и вышли в финал, где 18 декабря сыграют с Аргентиной.

Команда Дидье Дешама является действующим чемпионом мира.