Раньери о финале ЧМ: Два великих футболиста бросают вызов друг другу

Экс-главный тренер ряда европейских топ-клубов и сборных команд Калудио Раньери поделился своими ожиданиями от финала ЧМ-2022.

«Конечно, есть Мбаппе, который мчится на такой скорости, что никто не может его остановить. Возможно, он тот игрок, который больше всего похож на Роналду благодаря своей технике и скорости.

Месси никогда не казался таким решительным, как сейчас. Помимо лидерства на поле, он показал свою харизму. Он чемпион, который творит историю

Сложно спрогнозировать такой матч. Я надеюсь, что в нем будет меньше тактики и больше зрелищности. Два великих футболиста бросают вызов друг другу, и весь мир будет наблюдать за этим», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, в полуфинале Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0, а французы обыграли команду Марокко (2:0).

Финальный поединок между Аргентиной и Францией пройдет 18 декабря. Начало в 22.00 по московскому времени. Днем ранее хорваты сыграют с марроканцами в матче за третье место.