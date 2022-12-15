World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Раньери о финале ЧМ: Два великих футболиста бросают вызов друг другу

В решающем матче катарского мундиаля Аргентина сыграет с Францией.
15 декабря 2022 11:07
автор: Александр Шульгин

Экс-главный тренер ряда европейских топ-клубов и сборных команд Калудио Раньери поделился своими ожиданиями от финала ЧМ-2022.

«Конечно, есть Мбаппе, который мчится на такой скорости, что никто не может его остановить. Возможно, он тот игрок, который больше всего похож на Роналду благодаря своей технике и скорости.

Месси никогда не казался таким решительным, как сейчас. Помимо лидерства на поле, он показал свою харизму. Он чемпион, который творит историю

Сложно спрогнозировать такой матч. Я надеюсь, что в нем будет меньше тактики и больше зрелищности. Два великих футболиста бросают вызов друг другу, и весь мир будет наблюдать за этим», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, в полуфинале Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0, а французы обыграли команду Марокко (2:0).

Финальный поединок между Аргентиной и Францией пройдет 18 декабря. Начало в 22.00 по московскому времени. Днем ранее хорваты сыграют с марроканцами в матче за третье место.

Это интересно:
Раньери о финале ЧМ: Два великих футболиста бросают вызов друг другу
В решающем матче катарского мундиаля Аргентина сыграет с Францией.
15.12.2022 11:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дрогба признался, что Гризманн удивил его своей игрой на ЧМ
Сборная Франции стала вторым финалистом мундиаля в Катаре.
15.12.2022 10:09
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Реал» разрешил Бензема поехать в сборную Франции на финал чемпионата мира в Катаре
Дидье Дешам не стал делать замену в заявке команды.
15.12.2022 10:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
Гризман был признан лучшим игроком матча Франция - Марокко
Действующие чемпионы мира вышли в финал турнира в Катаре.
15.12.2022 09:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
Коло Муани признался, что президент Франции Макрон попросил сборную выиграть ЧМ
Команда стала вторым финалистом первенства в Катаре.
15.12.2022 09:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дзюба пошутил о своем переходе в «Адану Демирспор»
В Турции российский форвард продержался три месяца
15.12.2022 09:02
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сборная Франции победила Марокко и вышла в финала чемпионата мира в Катаре
Турнир закончится 18 декабря.
14.12.2022 23:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
Коло Муани удвоил преимущество сборной Франции в матче с Марокко
В полуфинале ЧМ-2022 французская национальная команда обыгрывает своего соперника со счетом 2:0.
14.12.2022 23:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Барселона» рассчитывает сохранить Депая зимой 
Соглашение 28-летнего нападающего с клубом Ла Лиги истекает летом 2023 года.
14.12.2022 23:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Надоели тянуть за уши грандов». Быстров считает, что Марокко засуживают в матче с Францией (видео)
Главным арбитром полуфинала ЧМ-2022 является мексиканец Сесар Рамос.
14.12.2022 23:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
Как снять проклятие Тилькары? Похоже, главная преграда на пути Месси к титулу чемпиона мира — не Франция и не Мбаппе
Часть болельщиков сборной Аргентины со страхом ждет финала ЧМ-2022 против Франции. И дело не в суперзвездах соперников во главе с Килианом Мбаппе, а в суеверии.
С Мичковым, китайцами и турниром «3х3» от «Лиги Ставок». Расклад на Кубок Первого канала-2022
15 - 18 декабря в Москве пройдет традиционный международный хоккейный турнир с участием сборной России.
И все-таки Мбаппе против Месси! Как Франция перемолола неуступчивых марокканцев и вышла в финал ЧМ-2022 на Аргентину
Сборная Франции благодаря голам Тео Эрнандеса и Рандаля Коло-Муани победила Марокко (2:0) и теперь будет защищать титул чемпиона мира в финале против Аргентины.
Вратарь Марокко Буну впервые пропустил не от своих! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Более 157 миллионов рублей — в одни руки! Успейте принять участие в итоговом розыгрыше «Джекпота» от «Лиги Ставок» 17.12.2022
17 декабря 2022 года состоится заключительный розыгрыш в рамках грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 500 миллионов рублей, которая стартовала 12 октября 2021 года и продолжалась в ежедневном режиме на платформах букмекерской компании «Лига Ставок».
Стоит ли ставить на Месси за 1,40? Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Щербакову выдвинули на MVP года, в танцах опять «надувают» оценки. Что нового в фигурном катании
Несмотря на антироссийские санкции, олимпийская чемпионка Анна Щербакова вошла в список претендентов на главный индивидуальный приз ISU «Most Valuable Skater» - «Самый ценный фигурист».
Алекс затмил Месси! Как НХЛ реагирует на 800-й гол Овечкина
Пока футбольный мир смакует подвиги Лионеля Месси на ЧМ-2022, за океаном новостную повестку монополизировал Александр Овечкин, после хет-трика в матче с «Чикаго» превратившийся в живую легенду НХЛ.
Так кто все-таки лучше — Месси или Марадона? Что говорят о выходе Аргентины в финал ЧМ-2022
После полуфинала Аргентина - Хорватия (3:0) футбольный мир вовсю обсуждает Лионеля Месси.
Есть хет-трик и 800-й гол! Как Овечкин добрался до эпохальной отметки в погоне за великим рекордом Гретцки (видео)
В выездном матче НХЛ с «Чикаго» (7:3) Александр Овечкин набрал 4 (3+1) очка, забросив 800-ю шайбу в карьере.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика