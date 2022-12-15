Ди Мария может покинуть «Ювентус»

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель ди Мария может уже этой зимой покинуть команду, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, к игроку проявляют интерес клубы MLS. Также рассматривается вариант возвращения на родину аргентинского игрока.

Контракт ди Марии с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона-2022/23, однако не исключается, что он будет расторгнут досрочно. По оценкам портала Transfermarkt, трансферная стоимость аргентинца составляет 10 млн. евро.

Ди Мария перешел в «Ювентус» летом этого года, за «старую синьору» он провел 10 матчей, забил 1 гол и отметился 4 результативными передачами.