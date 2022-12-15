Глава МОК Томас Бах пропустит финал чемпионата мира из-за коронавируса

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пропустит финал чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщают немецкие СМИ.
Бах присутствовал на матче открытия, который прошел 20 ноября, но спустя неделю объявил о заражении коронавирусом.
По словам главы МОК, врачи посоветовали ему вести спокойный образ жизни, поэтому поездка в Катар была отменена.
«Это будет первый пропущенный мной финал с 1986 года», - цитирует Баха источник.
Финал чемпионата мира состоится 18 декабря. В главном матче турнира сыграют сборные сборными Аргентины и Франции.