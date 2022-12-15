Главный тренер «Утрехта» подрался с игроком и ушел в отставку

Главный тренер «Утрехта», клуба нидерландской Эредивизи, Хенк Фрейзер объявил о своей отставке, сообщается на официальном сайте команды.

Ранее Фрейзер в присутствии спортивного руководителя клуба устроил драку с полузащитником команды Амином Юнесом.

«Такого никогда не случалось со мной как с тренером. Это не устраивает ни меня, ни клуб, я нанес ущерб клубу, и это причиняет боль многим людям, в том числе и мне», - сказал Фрейзер, возглавлявший клуб с августа этого года.

Тренер принес извинения и объявил о своем уходе.

После 14 туров «Утрехт» набрал 24 очка и занимает седьмое место в высшем по силе дивизионе чемпионата Нидерландов.