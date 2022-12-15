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Юрисконсульт Европейского суда рекомендовал согласовать проект Суперлиги в ФИФА и УЕФА

Решение носит рекомендательный характер, окончательный вердикт суд вынесет в марте 2023 года.
15 декабря 2022 13:21
автор: Александр Евграфов

Старший юрисконсульт Европейского суда Атанасиос Рантос рекомендовал суду признать, что проект футбольной Суперлиги необходимо до проведения турнира утвердить в Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на сайте суда.

В официальном заявлении отмечается, что организаторы Суперлиги могут создать турнир вне системы УЕФА и ФИФА, но клубы-участники не могут выступать в нем и в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА без разрешения федераций.

Согласно рекомендации, федерации смогут применить санкции к клубам, которые попытаются принять участие в Суперлиги без разрешения.

В апреле 2021 года 12 ведущих клубов Европы объявили о создании Суперлиги. В число организаторов входили «Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Однако после угрозы санкций со стороны УЕФА многие клубы отказались от участия, а сам проект был приостановлен.

В 2021 году «Реал», «Барселона» и «Ювентус» обратились в суд по поводу нарушения со стороны УЕФА правил конкуренции.

Окончательный вердикт по делу Суперлиги Европейский суд вынесет в марте 2023 года.

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Юрисконсульт Европейского суда рекомендовал согласовать проект Суперлиги в ФИФА и УЕФА
Решение носит рекомендательный характер, окончательный вердикт суд вынесет в марте 2023 года.
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