Дембеле может перейти из «Барселоны» в «Челси»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Челси» во время летнего трансферного окна в 2023 году, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, лондонский клуб готов заплатить за Дембеле, чей контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года, 50 миллионов евро.

В свою очередь «Барселона» намерена предложить французскому игроку новый контракт. Дембеле играет за «Барселону» с 2017 года, когда он перешел в каталонский клуб из дортмуднской «Боруссии». В этом сезоне футболист сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забив пять мячей и отдал семь голевых передач.