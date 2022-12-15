Агент Захаряна ответил на вопрос о возможном трансфере в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему может перейти в «Челси». Об этом заявил агент игрока Павел Андреев.
«Вероятность трансфера Арсена Захаряна в «Челси сохраняется», – сказал агент порталу «РБ-Спорт».
Напомним, летом 2022-го «Челси» сделал официальное предложение «Динамо» о переходе футболиста, однако, трансфер не состоялся, поскольку англичане не смогли перечислить деньги российскому клубу.
В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел во всех турнирах 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года, а потенциальный трансфер оценивается в 15 млн евро.
источник: «Советский спорт»