«Динамо» продлило контракты с игроками молодежной сборной России Гладышевым и Кутицким

Московское «Динамо» продлило контракты с защитником Александром Кутицким и нападающим команды Ярославом Гладышем, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
Оба футболиста являются воспитанниками московского «Динамо». Новые контракты рассчитаны до июня 2026 года.
19-летний Гладышев провел в составе «Динамо» 19 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором трех голевых передач. 20-летний Кутицкий провел 18 игр за «Динамо» во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Оба футболиста в этом году дебютировали за молодежную сборную России.