«Будет тяжеловато». Булыкин - о финале чемпионата мира-2022

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что француз Киллиан Мбаппе в скором времени обойдет по величию аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Я думаю, следующее поколение величайших игроков, как Месси, Роналду, будет за Мбаппе. Не знаю, обойдет ли Килиан Лионеля и Криштиану по количеству «Золотых мячей». Будет тяжеловато. Но по величию и заработной плате он может обогнать их в ближайшем будущем», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

К слову, Месси и 23-летний Мбаппе встретятся в финале ЧМ-2022 в матче Аргентина — Франция. Матч пройдет 18 декабря, начало — 18.00 мск.