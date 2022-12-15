Дешам думает, что третью звезду на футболке получит та сборная, которая совершит меньше ошибок

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о грядущем финале чемпионата мира в Катаре, в котором его подопечные сыграют против команды Аргентины.

«Эта команда отличается от той, с которой мы играли четыре года назад. Возможно, тот, кто сделает меньше ошибок, выиграет игру. Мы знаем лишь точно то, что кто-то получит третью звезду на футболке», - сказал Дешам английским журналистам.

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира в России французы обыграли аргентинцев со счетом 4:3. Теперь команды встретятся в финале турнира в Катаре, который состоится 18 декабря.

Сборная Аргентины выигрывала чемпионат мира в 1978 и 1986 годах, а сборная Франции - в 1998-м и 2018-м.