Нурмагомедов поблагодарил сборную Марокко за игру в полуфинале чемпионата мира в Катаре

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поблагодарил сборную Марокко после ее поражения от Франции (0:2) в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

Хабиб присутствовал на матче.

«Спасибо, Марокко», — написал Нурмагомедов в социальной сети.

Сборная Марокко сыграет 17 декабря в матче за третье место с Хорватией. Матч пройдет в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл».

Сборная Франции в Лусаиле будет защищать титул чемпиона мира на следующей день в игре против Аргентины.

Оба матча начнутся в 18:00 по Москве.