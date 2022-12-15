Жулио Сезар рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира в Катаре

Бывший голкипер сборной Бразилии Жулио Сезар рассказал, за кого будет болеть финале чемпионата мира в Катаре, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции.

«Как бразилец, я вынужден поддерживать Францию. Месси невероятен. Но если бы Бразилия вышла в финал, аргентинцы тоже болели бы за Францию, не будем лицемерить», - сказал Сезар бразильской прессе.

Добавим, что сборная Франции будет защищать титул чемпиона мира. Матч французов с аргентинцами пройдет 18 декабря в Лусаиле и начнется в 18:00 по Москве.