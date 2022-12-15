Источник: финал ЧМ-2022 рассудит польский арбитр Шимон Марциняк

Финальный матч чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией рассудит польский арбитр Шимон Марциняк. Об этом сообщает блог о судействе Law 5 – The Referee.

По данным источника, помогать ему будут соотечественники Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. За VAR будет отвечать еще один польский рефери Томаш Квятковски.

Напомним, Марциняк обслуживал матч группового этапа Франция – Дания (2:1), а также игру 1/8 финала Аргентина – Австралия (2:1).

К слову, финал между Аргентиной и Францией состоится 18 декабря на стадионе и начнется в 18:00 по московскому времени.