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Источник: финал ЧМ-2022 рассудит польский арбитр Шимон Марциняк

Матч состоится 18 декабря.
15 декабря 2022 20:19
автор: Артур Гичунцев

Финальный матч чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией рассудит польский арбитр Шимон Марциняк. Об этом сообщает блог о судействе Law 5 – The Referee.

По данным источника, помогать ему будут соотечественники Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. За VAR будет отвечать еще один польский рефери Томаш Квятковски.

Напомним, Марциняк обслуживал матч группового этапа Франция – Дания (2:1), а также игру 1/8 финала Аргентина – Австралия (2:1).

К слову, финал между Аргентиной и Францией состоится 18 декабря на стадионе и начнется в 18:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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