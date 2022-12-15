Гвардиол рассказал, каково ему было играть против Месси

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол признался, что играть против Лионеля Месси было невероятно тяжело.

«Я ранее уже играл против Месси, но он совершенно другой игрок, когда играет за сборную. Надеюсь, в следующий раз, когда встречусь с ним, то смогу обыграть его. Однажды я расскажу своим детям, что играл против лучшего футболиста в истории в полуфинале чемпионата мира, а в конце я плакал не из-за своих неудач, а по иной причине.

Но в мире нет игрока, который не совершал бы ошибок, особенно на позиции защитника. Ошибки - неотъемлемая часть спорта, и их наверняка будет больше. Но я постараюсь, чтобы их было как можно меньше», - приводит слова футболиста испанская пресса.

Напомним, Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0 в полуфинале ЧМ-2022.

В решающем матче за трофей аргентинцы сыграют с Францией. Встреча пройдет 18 декабря. Начало в 22.00 по московскому времени.