Вратарь сборной Аргентины считает, что Месси будет играть до 50 лет

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес оценил состояние капитана команды Лионеля Месси.

«Думаю, Месси может играть до 50 лет. Он выглядит очень круто. Исполняет сложные вещи так, что они кажутся простыми», - сказал Мартинес британской прессе.

Добавим, что 35-летний Месси уже объявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере.

В финале турнира сборная Аргентины сыграет просовтив команды Франции. Матч пройдет 18 декабря в Лусаиле и начнется в 18:00 по Москве.