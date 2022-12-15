Оливье Жиру: Франция хочет выиграть ЧМ. Сделаем все, чтоб остановить Месси

Форвард сборной Франции Оливье Жиру высказался перед финальным матчем ЧМ-2022 с командой Аргентины.

По словам нападающего, французские игроки сделают все, чтоб «закрыть» Лионеля Месси. При этом Жиру подчеркнул, что не стоит акцентировать внимание только на нем.

«Мы хотим выиграть эту игру и чемпионат мира, и мы сделаем все, чтобы остановить Месси. Но в этой команде есть не только он. У них в составе имеются отличные игроки, которые также сильно влияют на команду. Вот почему они дошли до финала», – заявил Жиру британским СМИ.

Напомним, финал чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря и начнется в 18.00 по Москве.