Паоло Мальдини: Мы - «Милан», мы не можем довольствоваться только скудетто

Экс-защитник итальянского «Милана» и технический директор клуба Паоло Мальдини считает, что «россонери» должны стабильно показывать высокие результаты.

«Мы всегда должны быть готовы. Теперь нам предстоит столкнуться с очень напряженными месяцами. Мы «Милан», мы не можем довольствоваться только скудетто. Нам предстоит сыграть в четырех соревнованиях, и мы примем их так, как может только «Милан». Выигранное скудетто закрыло трёхлетний проект, но мы знаем, что не должны останавливаться на достигнутом», - приводят слова Мальдини итальянские журналисты.

Напомним, в сезоне-2021/22 «Милан» впервые за долгое время завоевал чемпионский титул. В нынешнем чемпионате Италии команда идет на втором месте. Лидирует «Наполи», имеющий солидный отрыв от преследователей.