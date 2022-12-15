Фернанду Сантуш покинул пост наставника сборной Португалии

Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии, сообщает пресс-служба португалской футбольной федерации.

Напомним, специалист возглавлял команду с 2014 года и за это время привел ее к победе на Евро-2016 и Лиге наций-2019.

На ЧМ-2022 португальцы вышли в плей-офф с первого места в своей группе. В 1/8 финала подопечные Сантуша разгромили Швейцарию со счетом 6:1, однако в следующей стадии неожиданно уступили Марокко (0:1).

Добавим, что 18 декабря в финале турнира сыграют Аргентина и Франция. Днем ранее Хорватия и Марокко разыграют бронзу.