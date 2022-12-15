Бензема сыграл в товарищеском матче с «Леганесом»

«Реал» на своей тренировочной базе провел закрытый товарищеский матч с «Леганесом». Игра завершилась вничью 1:1.

Главным событием стало возвращение на поле нападающего Карима Бензема, из-за травмы пропустившего чемпионат мира в Катаре, на котором сборная Франции вышла в финал и может выиграть титул второй раз подряд.

В матче с «Леганесом», который состоял из двух таймов по полчаса, обладателей «Золотого мяча» отыграл первые 30 минут. Автором гола в составе команды Карло Анчелотти стал Тони Кроос.