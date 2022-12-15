Тчуамени призвал не переоценивать роль Месси в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022, в котором его команда сыграет против Аргентины.

«Нам придется хорошо защищаться и показать все свои самые сильные стороны. Да, у Аргентины есть в составе Лионель Месси, но рядом с ним имеется еще десять игроков, у которых тоже много замечательных качеств. Поэтому мы должны быть готовы к матчу, хорошо осознавая возможность, которая у нас есть, чтобы войти в историю», - приводит слова футболиста британская пресса.

Напомним, в полуфинале Франция обыграла Марокко (2:0), а Аргентина разгромила Хорватию (3:0).

Финальная встреча пройдет 18 декабря. Начало в 18.00 по московскому времени.