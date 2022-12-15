World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тчуамени призвал не переоценивать роль Месси в сборной Аргентины

Французы и аргентинцы встретятся в финале ЧМ-2022.
15 декабря 2022 22:07
автор: Александр Шульгин

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022, в котором его команда сыграет против Аргентины.

«Нам придется хорошо защищаться и показать все свои самые сильные стороны. Да, у Аргентины есть в составе Лионель Месси, но рядом с ним имеется еще десять игроков, у которых тоже много замечательных качеств. Поэтому мы должны быть готовы к матчу, хорошо осознавая возможность, которая у нас есть, чтобы войти в историю», - приводит слова футболиста британская пресса.

Напомним, в полуфинале Франция обыграла Марокко (2:0), а Аргентина разгромила Хорватию (3:0).

Финальная встреча пройдет 18 декабря. Начало в 18.00 по московскому времени.

Это интересно:
«Атлетико» предложил «Челси» Феликса и Кунью
«Синие» ищут игроков в усиление линии атаки.
15.12.2022 23:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бернарду Силва об отставке Сантуша: Он навсегда останется в истории португальского спорта
Специалист принял решение покинуть свой пост после вылета с ЧМ-2022.
15.12.2022 22:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
Во всем мира закончились лицензионные футболки Месси
Производитель не успевает удовлетворять спрос на форму капитана сборной Аргентины.
15.12.2022 22:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тчуамени призвал не переоценивать роль Месси в сборной Аргентины
Французы и аргентинцы встретятся в финале ЧМ-2022.
15.12.2022 22:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
Бензема сыграл в товарищеском матче с «Леганесом»
Футболист мог принять участие в ЧМ-.2022.
15.12.2022 21:54
Футбол
Фернанду Сантуш покинул пост наставника сборной Португалии
Команда не смогла выйти в полуфинал ЧМ-2022.
15.12.2022 21:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
Паоло Мальдини: Мы - «Милан», мы не можем довольствоваться только скудетто
Команда ушла на перерыв на втором месте в Серии А.
15.12.2022 21:09
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Страшно становится». Лукашенко - о сравнении уровня белорусского футбола с чемпионатом мира
Сборная дружественного государства не отобралась на турнир.
15.12.2022 21:09
Футбол
автор: Максим Скороходов
Оливье Жиру: Франция хочет выиграть ЧМ. Сделаем все, чтоб остановить Месси
Матч за трофей состоится 18 декабря.
15.12.2022 21:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Алип - о подписании контракта с «Зенитом»: Хочу помочь команде добавить вторую звезду на эмблему
15.12.2022 21:00
Футбол
«Блат» отменяется, у Тутберидзе — минус две фигуристки. Что интересного в списке участников чемпионата России
ФФККР опубликовала полный перечень спортсменов, которые с 22 по 25 декабря выступят на национальном чемпионате в Красноярске.
«Франция разобьет сердце Месси», «Дешам — бездарность!» Атака на участников финала ЧМ-2022 уже началась
Финал чемпионата мира Аргентина - Франция состоится в Катаре 18 декабря, но предстоящую игру уже вовсю обсуждают, давая противоречивые оценки участникам суперматча.
Месси — лучший игрок чемпионатов мира по системе «гол + пас»! Главные цифры полуфиналов ЧМ-2022
Самые интересные статистические итоги полуфинальных матчей чемпионата мира в Катаре: Аргентина - Хорватия (3:0) и Франция - Марокко (2:0).
Как снять проклятие Тилькары? Похоже, главная преграда на пути Месси к титулу чемпиона мира — не Франция и не Мбаппе
Часть болельщиков сборной Аргентины со страхом ждет финала ЧМ-2022 против Франции. И дело не в суперзвездах соперников во главе с Килианом Мбаппе, а в суеверии.
С Мичковым, китайцами и турниром «3х3» от «Лиги Ставок». Расклад на Кубок Первого канала-2022
15 - 18 декабря в Москве пройдет традиционный международный хоккейный турнир с участием сборной России.
И все-таки Мбаппе против Месси! Как Франция перемолола неуступчивых марокканцев и вышла в финал ЧМ-2022 на Аргентину
Сборная Франции благодаря голам Тео Эрнандеса и Рандаля Коло-Муани победила Марокко (2:0) и теперь будет защищать титул чемпиона мира в финале против Аргентины.
Вратарь Марокко Буну впервые пропустил не от своих! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Более 157 миллионов рублей — в одни руки! Успейте принять участие в итоговом розыгрыше «Джекпота» от «Лиги Ставок» 17.12.2022
17 декабря 2022 года состоится заключительный розыгрыш в рамках грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 500 миллионов рублей, которая стартовала 12 октября 2021 года и продолжалась в ежедневном режиме на платформах букмекерской компании «Лига Ставок».
Стоит ли ставить на Месси за 1,40? Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Щербакову выдвинули на MVP года, в танцах опять «надувают» оценки. Что нового в фигурном катании
Несмотря на антироссийские санкции, олимпийская чемпионка Анна Щербакова вошла в список претендентов на главный индивидуальный приз ISU «Most Valuable Skater» - «Самый ценный фигурист».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика