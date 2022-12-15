Бернарду Силва об отставке Сантуша: Он навсегда останется в истории португальского спорта

Нападающий сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал уход Фернанду Сантуша с поста главного тренера национальной команды.

«Хочу поблагодарить нашего главного тренера Фернанду Сантуша. Он несколько лет назад привел меня в сборную. Он единственный, кто выиграл два трофея за всю историю существования нашей сборной. В моей памяти останется удовольствие от работы с великим человеком, который навсегда останется в истории отечественного спорта», - написал футболист в своей соцсети.

Напомним, специалист объявил о своем уходе из сборной сегодня, 15 декабря. Он возглавлял команду с 2014 года и за это время привел ее к победе на Евро-2016 и Лиге наций-2019.

На ЧМ-2022 португальцы вышли в плей-офф с первого места в своей группе. В 1/8 финала подопечные Сантуша разгромили Швейцарию со счетом 6:1, однако в следующей стадии неожиданно уступили Марокко (0:1).

Добавим, что 18 декабря в финале турнира сыграют Аргентина и Франция. Днем ранее Хорватия и Марокко разыграют бронзу.