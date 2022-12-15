«Атлетико» предложил «Челси» Феликса и Кунью

«Челси» ищет того, кто может заменить нападающего Армандо Брою, который больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы колена.

По данным английских СМИ, «Атлетико» предложил «синим» двух своих атакующих футболистов Жоау Феликса и Матеуса Кунью, за второго просят 86 млн фунтов, а первый, по данным Transfermarkt, стоит 50 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне Феликс провел 18 матчей за мадридскую команду, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Кунья за 17 матчей отдал два результативных паса.

Контракты обоих футболистов заканчиваются в 2026 году.