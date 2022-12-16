Вратарь Аргентины Мартинес: Люди уважают Месси больше, чем президента страны

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил, что восхищен игрой Лионеля Месси и гордится тем, что выступает вместе с ним в рядах национальной команды.

«Когда Месси попросил меня сделать с ним селфи, я испытывал гордость, я поместил это фото в рамку у себя дома.

Месси - герой Аргентины. Люди уважают его больше, чем президента. Он образец для подражания. У него нет эго, вы понимаете это, когда встречаете его. Это очень хорошо. Его знают все в мире, когда вы встречаете его, вы можете пожать ему руку и просто пойти дальше. Он родился волшебником», - приводит слова Мартинеса британская пресса.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря в финале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Францией. Команда Дидье Дешама может завоевать свой второй титул подряд. Аргентинцы же в случае победы станут лучшими впервые с 1986 года.