Хакими о выступлении Марокко на ЧМ-2022: Мы можем гордиться тем, чего добились

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими подвел промежуточные итоги выступления команды на ЧМ-2022.

«Мы отдали полностью свои силы. Мечте нашей страны, нашей команды пришел конец. Однако мы все равно можем гордиться тем, чего добились. Мы уходим с высоко поднятой головой, потому что боролись до последних секунд. Мы и впредь будем биться на поле, отдавая все силы за свою страну. Поддержка была великолепной, всем спасибо», - написал футболист в своих соцсетях.

Напомним, в полуфинале турнира марроканцы проиграли Франции со счетом 0:2 и теперь 17 декабря поборются с Хорватией за бронзовые награды.

В финале мундиаля днем позже сойдутся французы и аргентинцы.