«Милан» продлил спонсорский контракт с Emirates на шесть лет

Итальянский «Милан» и авиакомпания Fly Emirates продлили спонсорский контракт на шесть лет.

«Мы очень гордимся расширением партнерства с Emirates и укреплением наших отношений с крупнейшей авиакомпанией в мире. Как и Emirates, «Милан» также хочет укрепить связи с глобальной аудиторией. Мы очень гордимся тем, что продолжаем делать это совместно с брендом, который соединяет разные точки мира из своей штаб-квартиры в Дубае. Благодаря этому соглашению партнёрство между «Миланом» и Emirates продлится суммарно два десятилетия», - приводит слова директора по доходам Каспера Стилсвига пресс-служба «россонери».

Напомним, в сезоне-2021/22 «Милан» впервые за долгое время завоевал чемпионский титул. В нынешнем чемпионате Италии команда идет на втором месте. Лидирует «Наполи», имеющий солидный отрыв от преследователей.

В Лиге чемпионов команда Стефано Пиоли вышла в 1/8 финала, где сыграет с лондонским «Тоттенхэмом».