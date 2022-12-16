«Манчестер Сити» интересуется Сака и Беллингемом

«Манчестер Сити» заинтересован в переходе в свой состав двух игроков: Букайо Сака из «Арсенала» и Джуда Беллигема, сообщают британские СМИ.

По данным источника, «Арсенал» пока не смог договориться с Сакой о продлении контракта, поэтому 21-летний футболист рассматривается в качестве кандидата на переход к «горожанам».

Беллингем рассматривается «Манчестер Сити» еще и потому, что раньше играл вместе с Эрлингом Холландом. Однако 19-летним футболистом интересуются «Реал» и «Ливерпуль».

«Манчестер Сити» после 14 туров набрал 32 очка и занимает второе место в английской премьер-лиге, отставая на пять очков от лидирующего «Арсенала». 28 декабря «горожане» на выезде сыграют с «Лидсом».