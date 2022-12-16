«Ливерпуль» стал лучшим европейским клубом по итогам года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубов Европы и мира по итогам года, сообщается на сайте организации.

Лучшей европейской командой в 2022 году по версии IFFHS стал английский «Ливерпуль», набравший 297 очков. Мерсисайцы обошли испанский «Реал», набравший 275 очков и английский «Челси», у которого 271 очко.

В первую европейскую десятку вошли: «Манчестер Сити» (Англия, 270), «Бенфика» (Португалия, 250), «Лейпциг» (Германия, 240), «Бавария» (Германия, 238), «Порту» (Португалия, 236), ПСВ (Нидерланды, 227,5) и «Пари Сен-Жермен» (Франция, 220). Испанская «Барселона» заняла лишь 18-е место (197 очков).

В мировом рейтинге «Ливерпуль» второй, а «Реал» - четвертый. Лучшим клубом мира признан действующий победитель Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» (305), а третье место в мировом рейтинге у бразильского клуба «Палмейрас» (294).