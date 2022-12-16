«Реал» готов расторгнуть контракт с Азаром

Мадридский «Реал» готов расторгнуть соглашение с бельгийским вингером Эденом Азаром уже этой зимой, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, руководство команды больше не планирует удерживать игрока, хоть его контракт и рассчитан до 2024 года. Однако сам футболист хотел бы завершить этот сезон в составе «Реала».

Ранее сообщалось, что Азар, объявивший о завершении карьеры в национальной сборной, рассматривает варианты перехода в один из клубов MLS.

В этом сезоне Азар провел за «Реал» шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.