Главный судья финального матча чемпионата мира испытывал проблемы с сердцем

Главный судья финального матча чемпионата мира по футболу поляк Шимон Марциняк признался, что испытывал проблемы с сердцем в последние полтора года. Из-за этого ему пришлось пропустить чемпионат Европы, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

По словам польского судьи на его решение стать арбитром повлияло удаление с поля, когда он был игроком «Висла Плоцка».

«Мне показали красную карточку. После игры судья сказал мне, что если я думаю, что это легко, то пойди и попробуй. Я подумал, почему бы и нет. Пошел на курсы, начал судить», - рассказал Марциняк.

«В последние полтора года у меня была выявлена тахикардия. Мне даже пришлось прекратить судейство. Я пропустил чемпионат Европы, а это для арбитра в моем возрасте – ужасно. Теперь судьба вернула мне долг, я рад, потому что это прекрасно», - отметил судья финального матча.

В финале чемпионата мира по футболу в Катаре 18 декабря в 18:00 встретятся сборные Аргентины и Франции. Марциняк по ходу чемпионата судил матчи с участием обоих финалистов.