Кокорин третий раз подряд не попал в заявку «Ариса»

Российский нападающий Александр Кокорин не попал в заявку «Ариса» из Лимассола на матч 15-го тура чемпионата Кипра против Олимпиакоса», сообщается в Telegram-канале клуба из Лимасола.

Матч, который начнется в пятницу, станет третьим подряд, который Кокорин пропускает. О причинах отсутствия российского футболиста не сообщается.

В нынешнем сезоне Кокорин дважды признавался лучшим игроком клуба: в октябре и ноябре. Россиянин отметился пятью голами и двумя результативными передачами в десяти встречах.

«Арис» занимает четвертое место в чемпионате Кипра, отставая на три очка очка от лидирующего «АПОЭЛя».