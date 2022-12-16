ФИФА проведет клубный чемпионат мира в 2025 года в США

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пресс-конференции в Катаре заявил, что организация проведет в 2025 году клубный чемпионат мира с участием 32 команд.

Ранее британские СМИ сообщали, что ведущие европейские клубы намерены отказаться от участия в нем.

По словам Инфантино, формат турнира будет похож на формат чемпионатов мира. По замыслу организаторов, клубные чемпионаты мира должны будут проходить каждые четыре года и сменить ныне действующий ежегодный турнир.

Действующим победителем клубного чемпионата мира является английский «Челси».