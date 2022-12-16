Президент ФИФА назвал чемпионат в Катаре лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в Катаре лучшим в истории. Об этом он заявил в ходе итоговой пресс-конференции в Катаре.

На ней он он поблагодарил всех за работу на турнире.

«Выручка ФИФА составила 7,5 миллиарда долларов, что на 1 млрд больше, чем четыре года назад в России. Матчи в Катаре поестили 3,27 млн. зрителей, в России было 3,03 миллиона», - отметил Инфантино.

Ранее президент ФИФА назвал чемпионат мира в России в 2018 году лучшим в истории.