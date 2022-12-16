Клубный чемпионат мира 2023 года пройдет в Марокко в феврале

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил на итоговой пресс-конференции в Катаре, что клубный чемпионата мира пройдет в Марокко с 1 по 11 февраля 2023 года.

Предполагается, что в розыгрыше примут участие победители кубковых соревнований конфедераций футбола: «Реал» (Мадрид, УЕФА), «Фламенго» (Бразилия, КОНМЕБОЛ), «Сиэтл Саундерс» (США, КОНКАКАФ), «Видад» (Марокко, АФК), «Окленд Сити» (Новая Зеландия, ОФК). Одна команда будет представлять страну-хозяку турнира, а еще один участник станет известен после определения победителя Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

В планах ФИФА проведение женского клубного чемпионата мира.

Действующим победителем ежегодного турнира является «Челси».