Президент ФИФА высказался против политических акций на футбольном поле

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на итоговой пресс-конференции в Катаре отметил, что футбольное поле – это не место для политических акций.

Глава ФИФА призвал наслаждаться игрой, а не искать разделяющие моменты.

«Я думаю, что поле - это не место для политических акций. За игрой наблюдают болельщики, и на 90 минут они хотят не вникать в проблемы. Надо просто наслаждаться игрой», - сказал Инфантино на пресс-конференции.

Несмотря на позицию президента ФИФА нынешний чемпионат запомнится рядом политических скандалов. Наиболее яркими стали попытки выйти на поле с радужными повязками в знак поддержки ЛГБТ-сообщества. ФИФА запретило эту акцию, тогда в знак протеста футболисты сборной Германии закрыли рты руками перед матчем с Японией.

В преддверии чемпионата ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковых матчах, а позже отстранила российские клубы и все национальные сборные от участия в международных турнирах.